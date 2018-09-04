Kartepe üreticisi memnun

Kartepe’nin kuzeydoğusunda yer alan ve yaşamlarını üreticilikle geçiren bölge halkı, mevsimsel etkiler sonrası zamanla bozulan tarla yollarında zorluk yaşıyordu. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatı ile üreticilerin yüzü güldü. Avluburun Mahallesi’nde 5 kilometre uzunluğunda 5 farklı noktada belediye ekipleri çalışma yaptı. Bozuk tarla yollarını kamyonlarla getirilen mekanik dolgu malzemesini sererek tesviyesini yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipler yolları ulaşıma açarak hızla düzenledi.

Çalışmaları yakından takip eden Avluburun Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Akyol, verdiği hizmetlerle her zaman bizlerin yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ederim” dedi. Akyol, ‘Yarım asırlık sürede tarla yollarının iyileştirilmesi konusunda ilk çalışma bu dönemde gerçekleşti. Bu çalışma ile köylümüz her mevsim tarlasına gidebilecek ve üreticinin meyvesi dalında kalmamış olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in sunduğu bu hizmet ile Avluburun halkını böyle bir sevince boğdukları için çok teşekkür ederim’ dedi.