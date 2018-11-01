Kartepe Voleybolda liderliği sürdürüyor

Türkiye Voleybol 2'inci Lig Erkekler İkinci grupta mücadele eden Kartepe Belediyespor, bu hafta sonu konuk ettiği Ziraat Bankası Erkek Voleybol takımını 3-0 mağlup etmeyi başararak liderliğini sürdürdü.

Türkiye Erkekler Voleybol 2'inci Lig 2'inci Grup'ta yer alan Kartepe Belediyespor, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Mavi-Yeşilliler, Çorluspor'u 3-1'le geçmesi sonrasında bu hafta sonu kendi evinde misafir ettiği kendisi gibi yenilgisiz olan Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımını 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Kartepe Belediyespor 5'te 5 yaparak ligde mağlubiyeti olmayan tek takım olarak liderliğini sürdürdü.

Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Gürhan Öztürk, “Erkek voleybol ikinci liginde yolumuza devam ediyoruz. İlk defa yer aldığımız ligde Kartepemize yakışır bir şekilde mücadele ediyoruz. Hedefimiz üst lige çıkmaktır. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Karşılaşmalarımızda Kartepelileri tribünde görmek istiyoruz” dedi.

Kartepe Belediyespor voleybol takımı karşılaşmalarının sıkı takipçisi olan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Lider takımımıza inancım sonsuz, onlara başarılar diliyorum. Gençlerimize verdiğimiz desteğin karşılık görmesi bizleri sevindirmektedir. Kartepemizde spora çok önemli yatırımlar yaptık. Sporun her branşında yetenekli gençlerimiz vardır. Önemli olan bu yeteneklerin doğru ve verimli kullanılmasıdır. Bizler de bu imkanı sağlıyoruz. Spor yapan her genç bizler için çok değerlidir. Gençlerimizin başarılarını ve motivasyonlarını arttırmak için elimizden gelen desteği vereceğiz'' diye konuştu.