Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde planladığı spor tesislerini bir bir hayata geçiriyor. Her ilçeye bir yüzme havuzu düşüncesiyle çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihalelerinin ardından projeleri uygulamaya koyuldu. Bu kapsamda Kartepe Köseköy Mahallesi’nde projelendirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi proje alanında yapılan temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Başkanvekili Zekeriya Özak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, il, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Karaosmanoğlu, anne ve babalarının evlatlarını iyi yetiştirmesinin önemine değinerek, “Evlatlarımıza ‘Yapma etme’ dediğimiz zaman, şunu yap diyebileceğimiz bir sistem olması gerekiyor. Eğer böyle bir sistem kurmazsak çocuk elinden kim tutarsa onun peşinden gidiyor. Eğer çocuklarımızın boş zamanlarını bizler doldurmazsak mikroplar doldurur. Kötü alışkanlık sigara ile başlar kumara ve uyuşturucuya doğru gider. Çocuklarımızı spora yönlendirmeliyiz. Spor çocuklarımızı disipline eder” dedi.

Daha sonra konuşan Kartepe Belediyesi Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Kartepe Belediyesi, Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimiz sayesinde Kocaeli’ne hizmetler getiriliyor. Geçen hafta büyükşehir belediyemiz tarafından yapılan kültür merkezimizin açılışını başkanımızla birlikte gerçekleştirmiştik. Şimdi de yüzme havuzumuzun temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından temeli atılan yüzme havuzu’nun yapımı 330 günde tamamlanarak hizmete girecek.