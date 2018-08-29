Kartepe Yüzme Havuzu’nda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent için planladığı spor projelerini birer birer uygulamaya koyuyor. Okulları spor salonlarına kavuşturan Büyükşehir Belediyesi ilçelere de birer yüzme havuzu kazandırıyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesinde projelendirilen yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı sürüyor. Temel çalışmaları tamamlanan yapının havuz kısmında beton çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Döşeme demir imalatı tamamlanan idari bina kısmın betonu dökülüyor.

Su basman içi dolgu imalatı da tamamlanarak beton çalışmasına başlandı. Havuz kısmının döşeme demir imalatı tamamlandı. Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu toplam 3 bin 370 metrekare alanda inşa ediliyor.

Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50x25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu projesinde, 3x10 metre ölçülerinde bir de çocuk havuzu yer alacak. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve tuvaletler bulunacak. Yapının birinci katında ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alacak. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.