Kartepe Zabıtasında Kordinasyon Toplantısı

KOCAELİ(İHA) –

Yapılan toplantıda Zabıta personeline bilgi veren Başkan Yardımcısı Yılmaz “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz, gereğini yapınız" talimatı ve Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'in direktifleri sonrasında ilçemiz genelinde denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.İlçe genelinde kurulan pazarlardan, marketlere kadar yetki alanımızda olan her yerde Zabıta Müdürlüğü'müze bağlı personelimiz görevinin başındadır. Kartepe genelindeki pazarlarda da denetimlerimiz devam etmektedir” dedi.

Sözlerine devam eden Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Ticaret Bakanlığı genelgesi ile Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye'de üretilen ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunludur. Yerli ürünlere konulacak logo ile tüketiciyi yerli malı tüketmeye teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için yapılan denetimlerde etiketlerin kontrolleri de yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde yetki çerçevesinde cezai müeyyide uygulaması yapılacaktır” diye konuştu.