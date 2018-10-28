Kartepe Zirvesi devam ediyor

Kartepe Zirvesi 2018'de Avrupa Parlamentosu Forumu Genel Sekreteri Loura Batalla Adam göç ve mültecilik hakkında açıklamalarda bulundu.

“Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplanan Kartepe Zirvesi 2018'de Avrupa ve Göç konulu panelde açıklamada bulunan Avrupa Parlementosu Forumu Genel Sekreteri Loura Batalla Adam, hiçbir ülkenin bu kadar çok sayıda göç yapan kişi ile karşı karşıya kalmadığını belirterek, ”AB yaklaşık 500 milyon nüfuslu. Türkiye ise 80 milyon. Bu nedenle biz AB ülkeleri olarak bu sığınmacıları rahat bir şekilde alabilirdik. Türkiye'nin bu sorumluluğunu paylaşmak gerek. İnsani düşüncelerimizi yitirdik aslında. Türkiye'nin AB ülkeleri arasındaki fark işte bu” dedi.

AB ülkelerinde yaşayan vatandaşların sadece yüzde 37'sinin göç ile ilgili bilgili olduğunu düşündüğünü kaydeden Avrupa Parlamentosu Forumu Genel Sekreteri Loura Batalla Adam, “Ama göçmenlerin uzun vadede çözümlerin yapılmasını isteyen oran ise yüzde 60 civarında. İnsani düşüncelerimizi yitirdik aslında. Türkiye'den gelen göçmenler Türkiye'ye farklı yollardan geliyorlar. Bunun ele alınması gerek. Burada Türkiye ile diğer AB ülkeleri arasındaki fark şu. Türkiye kapılarını ilk günden itibaren açtı mültecilere. Bu etik bir yükümlülük. Avrupa liderlerine bir dizi sorular sorulmalı bu noktada. Avrupa 500 milyon nüfuslu. Türkiye 80 milyon. Bu nedenle biz AB ülkeleri bu sığınmacıları rahat bir şekilde alabilirdik. Bu sorumluluğun paylaşılması gerekmekte. Dünyada hiçbir ülke bu kadar çok sayıda göç yapan kişi ile karşı karşıya kalmamıştı. Türkiye'nin daha fazla desteklenmesi gerek. Avrupa kurumlarını uyardık. AB üye devletlerini eleştirdik. Şahsım adına konuşuyorum ki. Mültecilerin gelişimi ile ilgili çok farklı görüşler var. Öncelikle sınırları kapatma konusunda önemli çalışmalar yapıldı. AB bu anlaşmaları birçok ülke ile yaptı. Bu Avrupa'da bir bölünme oluşturdu. Akdeniz'deki kurtarma operasyonları da çok tartışmalı konulardan. Akdeniz'deki hayat kurtaran STK'ların bile ceza alması gerektiği bile gündemde. Biz de bunu dizginlemeye çalışıyoruz. Beni en çok tedirgin eden şey ise gerçeklikten uzaklaşmak” diye konuştu.