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08 Ağustos 2018 11:24

Kartepe Zirvesi “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Kartepe Zirvesi bu yıl, insanlığı derinden etkileyen “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplanacak.

Kartepe Zirvesi “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplanacak

08 Ağustos 2018 11:24


Kartepe Zirvesi 2018, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Onur Kurulu Başkanlığında toplanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın Kartepe Zirvesi çalışmaları münasebetiyle ziyaret ettikleri Bakan Çavuşoğlu; zirvenin uluslararası kimliği ve ele aldığı dünya meselesi göçün, etkin işlenmesi için dışişleri imkânlarının da aktif kullanılacağını teyit etti.


26-28 Ekim’de düzenlenecek Kartepe Zirvesi; 2 konferans, 2 çalıştay, 24 panel, 11 akademik oturumla 2018’in göç temalı en büyük uluslararası organizasyonu olacak. “Göç ve Mültecilik” kavramlarının Türkiye ve Dünya açısından çok yönlü bir perspektifle değerlendirileceği Kartepe Zirvesi 2018’de elde edilen sonuçlar; bir önceki yılda olduğu gibi bildirgeye dönüştürülerek başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyadaki pek çok politika yapıcı ve karar alıcı kurumla resmi olarak paylaşılacak.


Şimdiden yerli ve yabancı entelektüel, bilim insanı, siyasetçi ve medya mensubunun yoğun ilgi gösterdiği Kartepe Zirvesi 2018 akademik oturumları için tebliğ başvuruları ise 17 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek.




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