Kartepe Zirvesi'nde Budapeşte süreci konuşuldu

Kartepe Zirvesi'nde göçmenliğin yönetilmesini sağlamanın idareler için bir görev olduğu ifade edildi.

Kartepe Zirvesi “Budapeşte Süreci ve Uluslararası Düzenlemelerde Gelişmeler” başlıklı panel oturumda değerlendirildi. Panelde konuşan Londra Regent's Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, “Budapeşte süreci farklı girişimleri takip ediyor. Ülkeler sınırlarını kontrol etmek için pek çok önlem alıyorlar. Göçmenliği bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Yasa dışı göçmenliğin önüne geçmek içim çözmemiz gereken sorunlardan biri budur. Göçmenliğin asıl sebebine inmeden göç sorununu çözmek zor. Göç konusunda 50-60 yıl öncesine göre insanların maruz kaldığı faktörler artık daha iyi. Göçmenliğin yönetilmesini sağlamak bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Bizler nedense göçmenlerin nereye gittiklerine bakıyoruz. Niçin yola çıktıklarını atlıyoruz. Bu önemli” dedi.

Ohio State Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jeffrey Cohen de konuşmasında şunları paylaştı: “Egemenlik konusunda iki görüş var. Biri yabancı düşmanlığı öbürü açık görüş. İlk görüşe göre göçmenler kabul edilirse ulusal kültür ve ulusal bilincin kaybolacağı düşünülüyor. Açık görüşe göre ise göçmenler göç ettikleri ülkeyi zenginleştiriyorlar. Göçmenler ve mülteciler hakkında konuştuğumuz zaman bazı mobilite sorunları karşımıza çıkıyor. Mültecilere baktığımızda çok azının bir varacağı yeri seçme lüksü olduğunu görüyoruz. Çünkü zamanları az. Yaşadıkları yeri terk etmeleri için çok az zamanları olduğu söyleniyor. Bu insanlar bir kaynak bulamadıkları için yaşadıkları yerlerden iş bulmak için başka yerlere giden para kazanıp sonra ülkelerine dönen insanlar. Bu insanlar vatandaşlık istemiyorlar sadece çalışmak ve para kazanmak istiyorlar. Bu insanlar başlarına kötü şeyler geleceği için evlerini terk ediyorlar” diye konuştu.