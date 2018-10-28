Kartepe Zirvesi'nde Filistin'e yer verildi

Göç ve mülteci konularının değerlendirildiği Kartepe Zirvesi 2018'de İsrail asıllı Kanada vatandaşı Dr. Amira Halperen Filistinlilerle ilgili konuşma yaptı.

Göç, Mültecilik ve İnsanlık temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin 3'üncü günü 44 panel oturumla devam etti. “Ortadoğu ve Göç” konulu panelde konuşan İsrail asıllı Kanada vatandaşı Dr. Amira Halperen araştırması kapsamında İngiltere'de yaşayan 400 Filistinliyle mülakat yaptığını belirterek izlenimlerini aktardı. Halperen, “Gazze'den İngiltere'ye gidenlerle görüşme yaptım. Buradaki Filistinliler göçmen olmadıklarını mülteci olduklarını vurguluyorlar. Ülkelerinden zorla çıktıklarını söylüyorlar. ‘Ülkemize istediğimiz zaman dönemiyoruz. Özgür bir devletimiz yok. Bu yüzden göçmen değil mülteciyiz. Diaspora'da yaşayan Filistinliler, kendilerini ifade etmek için yeni mecralar arıyorlar. İsrail medyasını kullanmayı tercih ediyorlar. Dün gösteri çağrılarını duvarlara yazarken bugün facebook duvarlarına yazıyorlar. Bu mesajlarla kendilerini dünyaya duyuruyorlar. Filistinliler dönebilecekleri bir yerin hayaliyle yaşıyorlar. Suriyelilerin ise böyle bir düşünceleri yok. Ana mesele onlar için bir devlet olması. Geri dönmek konusunda emin değiller. Çünkü ikinci nesil Filistin'i bilmiyor. Bir gün Filistin Devleti kurulacak ve bütün diasporadakiler geri dönecek değil” dedi.

Filistin Ankara Büyükelçiliği'nden Hana Aburamadan ise konuşmasında, “Filistin kanayan bir yara. İlk olarak 1947-49 yılında ülkelerinden ediliyorlar. Ürdün ve Lübnan'da kamplarda yaşıyorlar. Ürdün'de bazı işleri yaparken Lübnan'da ticaret yapmaları, mülk edinmeleri, gazetecilik yapmaları yasak. Kendi topraklarına döndüklerinde ızdırapları bitecek. Filistinliler, Yahudilerle birlikte yaşıyorlardı. İngilizler bir gece ansızın çekildiler ve Yahudilerin Filistin'in bazı bölgelerine gelmelerini sağladılar. Filistinliler, Filistin'den ayrılalı 70 yıl oldu. Üç nesil geçti. İki nesil Diasporada doğdu. İsrail'in bahsettiği Filistin; Batı Şeria ve Gazze. Burada yaşam oluşturacak yer kalmadı” diye konuştu.

Panele Polis Akademisi'nden Prof. Dr. Mehmet Şahin, Filistin Ankara Büyükelçiliği'nden Hana Aburamadan, The Harry S. Truman araştırma Merkezi'nden Dr. Amira Halperen ve Filipinler Diliman Üniversitesi'nden

Dr. Nassef Manabilang Adıong katıldı.