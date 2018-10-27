Kartepe Zirvesi'nde göçün çocukları unutulmadı

Kartepe Zirvesi'nin ikinci gününde “Göçe Maruz Kalan Çocuklar: Sorunlar, Çözümler” konusu ele alındı.

Kartepe Zirvesi'nin ikinci gününde “Göç ve Mültecilik” konusu konuşulmaya devam ediyor. “Göçe Maruz Kalan Çocuklar: Sorunlar, Çözümler” konu başlığında Türkiye'deki göçmen çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar ele alındı. Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun yönettiği panele Dr. Claus Bech Hansen UNICEF Bonn Üniversitesi, Hülya Alper Wald Akademi Direktörü, UNHCR İstanbul Ofis Müdürü Selen Ay ve Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörü Eda Çok Öztürk katıldı.

UNHCR İstanbul Ofis Müdürü Selen Ay, “Çocuk koruma konusunda koordinasyon olmazsa hiçbir şey yapamayız. Binlerce insanın geçiş yaptığı durumlarda, mülteci çocukların durumu daha trajik bir hal alıyor. Biz de sahada görevimizi ifa ederken, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve çocuk haklarına çok fazla atıfta bulunuyoruz. Yine kanunumuzda çocuğun üstün yararı da çocuk koruyucu ve destekleyici önlemlerinden bahsediliyor. Ama acil durumlarda çocuk koruma, tabi ki bizim için de çok hassas bir konu. İhmal, şiddet, sömürüyü önleme, müdahale etme konusu önemli. Bunun yanı sıra psiko sosyal destekler de vermeye çalışıyoruz. Çünkü göç ülkemizde gerçekten çocuklar üzerine çok ciddi travmalar yaratıyor. Bunun yanı sıra, savaştan kaçtıkları için çok büyük bir travma yaşadıklarından dolayı psikososyal desteğin önemini her zaman vurguluyoruz” dedi.

Wald Akademi Direktörü Hülya Alper, “Yaşam nasıl bir haksa eğitim de bir haktır. Çocuklar bilinçli olarak karar verme süreçlerine katılmadıkları içinde maalesef ki en çok etkilenen gruplardan birisi. Dolayısıyla biz sahada kurduğumuz mülteci koruma masalar ve danışma masalarında verdiğimiz hizmetlerde daha çok vaka analizleri yapıyoruz. Psikolojik hukuki açıdan danışmanlık hizmeti almaya gelen ailelerle kişilerle konuşuyoruz. Yapılan görüşmelerde biraz daha derinlere iniyor, sohbet ortamında, nerede yaşıyorlar, nasıl yaşıyorlar, geçmişteki hayatları çocukları şu anda durumları ile ilgili konuşuyoruz. Onların sorunlarına bir nebze de olsa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yaptığımız görüşmeler sonucunda şunu gördük ki aslında en önemli sorun bu insanların temel ihtiyacın ötesinde çocukların eğitimidir” diye konuştu.

Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise “Dünyanın, insanlığın sorunu olan göç ve mülteciliği burada işleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bir daha Aylan bebek gibi fotoğrafların görülmemesini diliyorum'' açıklamasını yaptı.