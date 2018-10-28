Kartepe Zirvesi'nde Srebrenitsa unutulmadı

Aliya İzzetbegoviç'in Tekbir Ordusu Komutanı Şerif Patkoviç, Kartepe Zirvesi'nde Bosna Savaşı'nda yaşadığı inanılmaz olayları anlatarak, bu savaşlardan tüm dünyanın ders alması gerektiğini vurguladı.

25 yaşında Bosna Savaşında 7. Müslüman Tugay Komutanı olarak savaşan Bosna Savaşı'nın kahramanı, Aliya İzzetbegoviç'in Tekbir Ordusu'nun başındaki isim Şerif Petkoviç, Kartepe Zirvesi'ne konuk oldu. Savaşta Sırpların alınamaz dediği Vlasiç dağını sadece 12 saatte kuşatan ve bu zaferle Sırpların ilerlemesini durduran kahraman komutan Gazi Şerif Patkoviç, “Dünya'nın her bölgesinde yaşanan göçler savaşların nedeniyle olmakta. Bu göçler de genellikle Müslüman coğrafyasında yaşanıyor. Nedeni açık. Müslüman olmamız. Bu göçlerin ana suçlusu da 80 yıldır bu göçlere susan ve müdahale etmeyen Birleşmiş Milletlerdir” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kartepe Zirvesi'nde Srebrenitsa Zorunlu Göçü Paneli'nde dünyaya mesajlar veren Bosna Hersek'in unutulmaz lideri, Aliya İzzetbegoviç'in yakın çalışma arkadaşlarından Tekbir Ordusu Komutanı Şerif Patkoviç savaş sırasında yaşadıkları sıra dışı olayları anlattı. Sırpların, Dünyanın Çatısı dediği Vlasiç Dağı'nı geri alma görevi verildiğini kaydeden kahraman komutan Patkoviç, “Hava sıcaklığı eksi 20 derece ve kar kalınlığı 2 metreden fazla olan bir bölgede askerlerimle beraber sefere çıktık. Göz görü görünmeden ilerliyorduk. Sadece Allaha dua ediyorduk. Birkaç saat sonra inanılmaz bir olayla karşılaştık. 12 düşman askeri biz gelmeden önce nöbet yerlerinde ölü olarak bulduk. Ardından birçok asker bize kendiliğinden teslim oldu. 12 saatte alınamayacak denilen dağı ele geçirdik. Teslim olan Sırp askerleri, biz gelmeden önce kendilerine elinde demirden asalar olan bir ordunun geldiğini ve 12 askeri o demirlerle göze gözükmeden öldürdüğünü söyledi. Biz de teslim olmasak onların akıbetini yaşayacağımız için teslim olduk dediler. Aralarında tank birliği gibi birliklerin de kaçtıklarını söyleyen düşman askerlerinin sözleri hala dün gibi hafızamda. Hatırladıkça duygulanıyorum. Orada bizim galip gelmemiz Yüce Allah'ın lütfu idi. Allah'ın ordusu en büyük ordudur. Bu zaferden sonra da diğer kaybettiğimiz topraklarımızı almaya başladık” diye konuştu.

Bosna Savaşı'ndan etkilenen 1 buçuk milyon kişinin hala ülkelerin gelmediğini hatırlatan Kahraman Komutan Patkoviç, “Bu savaşlardan dünyanın ders alması gerek. Göçlerin nedenlerinin araştırılması gerek. Bence bu savaşların yapıldığı bölgelerin Müslüman coğrafyasında ve göç yapan insanların Müslümanlar olması da incelenmeli. Bizler sadece ve sadece Müslüman olduğumuz için göçe zorlandık. Bunun nedeni Türkiye hariç, Dünya ve onca yıldır sesini çıkarmayan Birleşmiş Milletlerdir” şeklinde konuştu.