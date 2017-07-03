Kartepe’de 161 çocuk sünnet oldu

Belediye bünyesinde bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Sünnet Şöleni’nde, 161 Kartepeli çocuğun sünnet töreni birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı.

Kartepe Belediyesi 9’ncu Geleneksel Sünnet Şöleni İstasyon Mahallesi’nde bulunan Meşelik Park’ta büyük coşku ve katılımla yapıldı. Şölende konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği sonuna kadar ilçemizde yararlandırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bütün bunları ülkemizin gerçek sahipleri olan yeri geldiği zaman ölümüne devletine sahip çıkan bu necip millete helali hoş olsun” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde düzenlenen sünnet şölenine AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra Alemdar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Metin Kutaniş, İlçe Müftü Vekili Hasan Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Sağlık Müdürü Harun Aslan, Medical Park Genel Müdürü Doç.Dr.Soner Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Mete Karakuş, TRT’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Hanefi Koç ve davetliler katıldı.

Törende sünnet çocukları Başkan Hüseyin Üzülmez ile bol bol fotoğraf çektirdi. 9’ncu Geleneksel Sünnet Şöleni’ne İstasyon Camii Müezzinlerinden Murat Saka tarafından okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlanıldı. Sonrasında İlçe Müftü Vekili Hasan Aydın tarafından sünnet duası yaptırıldı. Şölende çocuklara balon, pamuk şeker, dondurma ikramları yapılırken, ailelere de etli pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, şölen yerindeki oyun alanlarında keyifli vakitler geçirdi. Kürsüye gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe ilçemizde sosyal belediyecilik adına Türkiye’ye örnek projeler yapılmaktadır. Sünnet ölenimiz geleneksel hale gelmiştir. Kartepe İlçemizde doğumdan ölüme kadar sosyal ve kültür belediyeciliğinin tamamını yaşatmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Okullara her zaman gereken desteğin verildiğini ifade eden Başkan Üzülmez, “Çocuklarımızın mezun olduklarından bisiklet dahil hediyelerimiz verilmektedir. Gençlerimiz için spor alanlarımız her daim hizmet vermektedir. Büyüklerimize ise 50 Milyon TL’nin üzerinde üst yapı ile Kartepemizi gerçek ilçe olmasını kazandıracak merkezi hükümetimiz, büyükşehir belediyesi ve bizlerin gayreti ile yatırımlar yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Kartepe’de kadın ve yaşlı olmak ayrıcalık olacak dedik bunu sağlamaya başladık diyen Başkan Üzülmez, “Bugün Kartepemizde 10 bine yakın kadınımıza 13 spor merkezinde 30’a yakın Karmek Merkezinde hizmet almaktadır. 8 bin çocuğumuzun üye olduğu Çocuk Kulübümüzle birlikte hizmet veriyoruz. Belediyemizin ön önemli projesi olan Alo Evlat Projesi artık ülke çapında konuşulan ve örnek alınan projedir. İhtiyacı olan Kartepelilerimize gereken destek verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Üzülmez, “Bütün bunları ülkemizin gerçek sahipleri olan yeri geldiği zaman ölümüne devletine sahip çıkan bu necip millete helali hoş olsun. Bu yaptıklarımızın elbette bir maliyeti vardır. Yapılan bütün harcamalar geçmiş ülkemizde çok daha fazla vatandaşına değil ülkemizin peşkeş çekildiği birkaç yandaşa yapılıyordu. Bizler sosyal belediyeciliği bu güzel hizmetleri bu vatanın gerçek sahipleri siz kıymetli vatandaşlarımıza harcamayı, bugün dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde belediyecilik hizmetlerinin ana teması haline getirdiği o günleri örnek alarak yapıyoruz. Elbette belediyeler yol, kaldırım, asfalt yapacak, zabıta hizmetleri, ruhsat verecek, temizlik yapacak. Bunlar bizim asli görevlerimizdir. Bugün yapılan sünnet şöleni çocuklarımızın anılarına güzel bir gün olarak kayıt düşülecektir” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’in ardından kürsüye gelen AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, “Eskiden belediyecilik yapmak çok kolaydı. AK Parti iktidarı öncesinde ki anlayışta belediye başkanlığı yan gelip yatma yeriydi. Yollar çamur içerisinde, kaldırımlar bozuk, çalışan personel maaşını alamıyor. Belediyede 4-5 yıllık alacaklar birikmiş hiçbir belediye başkanının umurunda değildi. Hele çocukları sünnet ettirme diye bir şey yoktu. Yaşlılara evde hizmet etmek. Yaşlılarımızın kendi evladı gibi belediye olarak hizmet etmek böyle bir şey yoktu” diye konuştu.

AK Parti belediyeciliği çok zor olduğunu ifade eden Şeker, “Doğmayan bebeğe başlayan hizmet, vefattan sonra mezarlıkta da devam etmektedir. Çocuklarımıza önemli hizmetler AK Parti ile başladı. Çocuklarımızın donanımlı eğitim görmesi bu iktidar ile başladı. Yapılan hizmetleri vatandaşlarımız hak etmiştir. Maalesef bizim insanımız hem ülke içerisinde 4-5 sınıf vatandaştı, hemde yurt dışında. Bugün ise vatandaşımız ülke içerisinde ve ülke dışında birinci sınıf vatandaş durumuna gelmiştir. Bunun için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

Yapılan bütün hizmetlerin vatandaşların gayreti ile olduğunu söyleyen Milletvekili Şeker, “Sizler bu şekilde AK Parti iktidarını desteklemeseydiniz, halen daha bankalar içi hortumlanıyordu. Halen daha belediye personelin alacakları bekliyordu. Hastane de rehin kalmalar devam edecekti. AK Parti bu anlamda çıtayı yükseltmiştir. Bunun yanı sıra yapının güçlenmesini oluşturdu. Ekonomik bakımından Avrupa’da ki 29 ülkeyi geçtik” dedi.