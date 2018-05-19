Kartepe’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Kartepe’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99’ıncı yıldönümünü kutlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Kartepe Kaymakamlık binası önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan törenler, Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki kutlamalarla devam etti. Törenlerde Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Murat Sabri Çakır, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de hazır bulundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99’ıncı yıldönümü kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan yaptı. Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ederek başlayan Arutan, "Gurur duyduğumuz gençlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de en büyük gücümüz ve en değerli hazinemizdir. 99’ncu yıl dönümünde aynı gurur ve heyecanla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Türk Gençliğine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ederim" dedi.

19 Mayıs kutlama programı, açılış konuşmalarının ardından okunan şiirler ve "Atatürk Kurtuluş Savaşında" isimli oratoryo ile devam etti.