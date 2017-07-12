Kartepe’de 2 adet taşınmaz satışta

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından ihaleye ilişkin yapılan açıklamada; “Mülkiyeti Belediyemize ait Ş.Uzunbey Kumlaçiftliği 420 ada 1 parsel numaralı 7.833,00m yüzölçümlü Özel Eğitim Tesis Alanı vasıflı taşınmaz 4.073.160.00 TL’den, geçici teminatı 122.194.80 TL, Sarımeşe 761 ada 3 parsel numaralı 6.369,79m yüzölçümlü ticaret alanı 4.841.040.40 TL’den geçici teminatı 145.231.21 TL olarak belirlendi. Taşınmaların satışı 20.07.2017 tarihinde Kartepe Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35 A maddesine göre kapalı teklif usulü ile Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Saat 10:10 da ihalesi yapılacak. İhaleye katılacak olanlar için 200 TL şartname bedeli belirlendi” ifadelerine yer verildi

Kısa bir değerlendirme yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bu konu siyasi malzeme yapılacak bir konu değildir. İlçemizin ve belediyemizin menfaatine olmayacak hiçbir adım atmayız. Kamu malını, kendi malımızdan daha fazla koruduğumuzu herkes anladı ve öğrendi. Amacımız, en etkili rekabet ortamını hazırlayarak, kazançlı, rantabl bir satış gerçekleştirmek. Aksi durumda ilk karşı çıkan ben olurum. Halkımızın için rahat olsun” dedi.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesine Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden de ulaşılabilir. Kartepe Belediyesinin şeffaf belediyecilik ilkesi kapsamında tüm ihalelerde olduğu gibi, yapılacak bu ihale de, belediyenin www.kartepe.bel.tr internet adresi ve www.facebook.com/kartepebelediye sosyal medya adresi üzerinden canlı yayınlanacak.