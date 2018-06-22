Kartepe’de 2 ayda 394 kilogram ambalaj atığı toplandı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in büyük önem verdiği geri dönüşümde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Belediye ekipleri ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmaları kapsamında Mart ayı içerisinde fabrikalardan ve ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından 217 kilo 494 gram, Nisan ayı içerisinde 176 kilo 816 gram, toplamda ise 394 kilo 310 gram ambalaj atığı topladı.

Temizlik İşleri ekipleri fabrikalardan ve ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından Mart ayında 65 kilo 780 gram, Nisan ayında 66kilo 960 gram cam atığı toplarken, ilçe genelinde ömrünü tamamlamış 54 adet lastikler atık getirme merkezlerine bertaraftı yapılmak üzere teslim edildi. Atık yağların toplanmasına büyük önem veren Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu yönde Kartepeliler’e bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra Mart ve Nisan ayı içerisinde toplam 112 litre atık yağ toplayarak, bitkisel yağ toplama tesislerine teslim etti.

Tekstil Atıkları Geri Dönüşümün ilk uygulayan belediyeler arasında yer alan Kartepe Belediyesi, tekstil atıklarının diğer ambalaj atıklarından ayrı toplanması için ilçe genelinde belirlenen noktalara 52 adet tekstil konteyneri yerleştirdi. Kartepelilerin proje hakkında bilgilendirilmesi sonrasında yaklaşık 4 ton tekstil atığı toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan Atık Getirme Merkezinde Mart ayında 200 adet, Nisan ayında 177 adet, toplam 12 kilo 960 gram iri hacimli atık yetkili kurumlara teslim edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Atıkların geri dönüştürülmesi hem çevre sağlığı hem de ekonomi için son derece önemlidir. Geri dönüşümle elde edilen hammaddelerin maliyeti, sıfırdan üretilen hammaddelere göre oldukça düşüktür. Atıkların geri dönüştürülmesi aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır. Amacımız halkımızın çöp ile geri dönüşümü ayırt etmesidir. Bu yönde eğitimler ve bilgilendirme programlarımız ilçemizde 7’den 77’ye devam etmektedir” dedi.