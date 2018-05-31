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31 Mayıs 2018 10:41

Kartepe’de 36 günde 2 ton 560 gram tekstil atığı toplandı

Kartepe Belediyesi tarafından ilçe genelinde 52 noktaya yerleştirilen tekstil konteynerlerinde 36 günde 2 ton 560 gram tekstil atığı toplandı.

Kartepe’de 36 günde 2 ton 560 gram tekstil atığı toplandı

31 Mayıs 2018 10:41


Kartepe Belediyesi, “Geri Dönüşüm Uygulamaları” projesi kapsamında kaynağında atık maddeleri ayrıştırma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde 52 farklı noktaya yerleştirilen tekstil konteynerlerinde 36 günde 2 ton 560 gram tekstil atığı toplandı. Toplanan tekstil atıklarının kullanılamayacak durumda olanlarının ham madde olarak, kullanılabilecek durumda olanlarının ise az gelişmiş ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, Kartepe genelinde 52 konteynerin konulduğunu belirterek, "Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in öncülüğünde doğal güzelliklerimize ve gelecek nesillerin bizlere emanet ettiği zenginliklerimize sahip çıkıyoruz. Turizm ilçemiz olan Kartepemiz’de tekstil atıklarını toplayarak geri dönüşüme önemli bir katkı sağlayan vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri memnun etmiştir. 52 adet noktada bulunan tekstil konteynerlerinde 36 günde 2 ton 560 gram tekstil atığı toplanmıştır” dedi.


Kartepe’nin doğal güzelliklerinin korunmasında çevrenin vaz geçilmez olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Yaz ve kış turizmin yaşandığı ender ilçelerden biri olan Kartepemiz’de çevrenin korunması noktasında gereken ne varsa yapılmaktadır. Çevreye sahip çıkmak, geleceğimiz olan çocuklarımıza teslim etmek için ekiplerimiz itinayla çalışıyor. Hemşehrilerimizden dileğimiz tekstil atıklarını yerleştirdiğimiz konteynerlere atmalarıdır” değerlendirmesinde bulundu.




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