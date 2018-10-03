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Kartepe'de 40 caminin musalla taşı yenilendi

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 40 caminin musalla taşlarını modern ve işlevsel hale getirdi.


Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan 84 caminin 40 tanesinde musalla taşlarını yeniledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Acısu Seydi Ayşe, Ataevler Atakent, Dumlupınar Selimiye, Ertuğrul Gazi Merkez, Maşukiye Gül, Suadiye Kestanelik, Karatepe, İbrikdere Merkez, İbrikdere Atalar, Arslanbey Başaran Mezarlığı, Suadiye Ulu ve Merkez Camii'nin musalla taşları yenilendi.


İlçeye hizmetin aralıksız devam ettiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemiz genelinde projelerimize aralıksız devam ederken, ibadethanelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. İlçemiz genelinde 84 camimiz bulunuyor. Camilerimizi yeni çehreye kavuştururken, musalla taşlarını da yeniliyoruz. Kartepe'ye ve Kartepelilere yakışan bu uygulamanın takdir görmesi bizleri mutlu etti. Kent dokusuna uygun görsel güzelliği artıracak çalışmalarımıza halkımızın verdiği destek bizlerin de çalışma şevkini artırmaktadır. Sağlık, eğitim ve dini tesislerimizin eksikliklerinin giderilmesi noktasında, yaptığımız çözüm odaklı çalışmalarımız geniş yelpazede sürecektir” dedi.

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