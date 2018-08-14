Kartepe’de 5 futbol sahası daha hizmete girdi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in “Sosyal Donatılar” talimatları çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tamamlanan 5 futbol sahasına tabelalarını asarak hizmete sundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri’nin gençlerin spor yapmaları için hizmete sunduğu futbol sahaları büyük ilgi görüyor. Uzuntarla Beyazıt Çocuk Parkı, Uzunbey Kirazoğlu Çocuk Parkı, Ataevler Futbol Sahası, Sarımeşe Futbol Stadı ve Uzunbey Gençlik Parkı Stadı’nın tabelaları yerine asıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Geleceğimiz olan gençlerimizin daha sağlıklı ortamda yaşaması, kötü alışkanlıklardan uzak durması için spor çok önemlidir. Bizlerde gençlerimizin daha rahat spor yapmaları için imkanlarımızla sosyal donatıları hizmete sunuyoruz. Çalışmaları biten spor sahaları hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor” dedi.

Öte yandan Kartepe’de ulaşım ağı her geçen gün yapılan düzenlemeler ile daha şık ve güvenli hale getiriliyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Acısu Mahallesi Uzman Caddesi’nde de asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Yerleşimin yoğun olduğu ve eğitim kurumları ile spor alanlarına ulaşımı sağlayan güzergahta ekipler, 300 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki Uzman Caddesine 550 ton asfalt serdi.