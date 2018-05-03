Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 13:14

Kartepe’de 6 bin çocuk tiyatro ile buluştu

Çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi 5 ay içerisinde 6 bin çocuğu tiyatro ile buluşturdu.

Kartepe’de 6 bin çocuk tiyatro ile buluştu

03 Mayıs 2018 13:14


Kartepe’de çocuk ve gençlere yönelik eğitim, sosyal ve sportif alanlarda çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi, sanata teşvik amacıyla düzenlediği tiyatrolar ile beş ayda 6 bin çocuğu tiyatro ile buluşturdu. Çocukları motive etmek, eğlendirirken öğrenmelerine imkan sağlamak amacıyla 15 günde bir düzenlenen çocuk tiyatroları, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Kartepeli miniklerle buluşmaya devam ediyor. “Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın” sloganı ile yürütülen projede 10 bin çocuğa ulaşmak hedefleniyor.


Kartepe’de çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Sanatla erken yaşta tanışan çocuklar, hayatı daha iyi tanımlıyor, yeteneklerini keşfediyor ve hayal gücünü geliştirerek daha verimli kullanabiliyor. Bilim, kültür ve spor gibi sanat da hem aklı hem de ruhu besleyen önemli bir damardır. Geleceğimiz için bunu da ihmal etmeden çocuklarımızı destekliyor, Mutlu Kartepe’yi mutlu çocuklarla inşa ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    29°C
  • Cumartesi
    Sisli
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç