Kartepe'de 6 yeni park hizmete sunuldu

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelinde yeni park yapımlarına 6' sını daha ekledi.Belediye ekipleri projelendirerek çalışmalarına başladıkları Köseköy Vadi Park, Ataevler Selin Sokak Parkı, Uzunçiftlik Hasanpaşa Parkı, Acısu Mehmet Sadık Efe Parkı, Derbent Güney Parkı ve Maşukiye Soğuksu Parkılarının yapımını tamamlayarak hizmete sundu. Yapılan 6 yeni park toplamda 12 bin 240 metre kare alana sahip.

Hizmete sunulan parklarla ilgili konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Göreve geldiğimizden bu yana Kartepemize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Sosyal belediyeciliğin örnek projelerini uygulayarak bu alanda bir marka durumuna geldik. Hemşehlerimizin boş zamanlarının yanı sıra birlik ve beraberlik içerisinde olacağı parklarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. Yapımı tamamlanan parklarımız hemşehrilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Kartepemiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Bizlerde bunun için çalışıyoruz. Parklarımızda çocuklarımızın rahatlıkla oyun oynayacağı, spor yapacağı alanlarda hazırlanmaktadır. Gençlerimizin sağlıklı bir ortamda yetişmesi bizim öncelikli tuttuğumuz konular arasındadır. Kartepemize yeni parklarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.