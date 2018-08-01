Kartepe’de 7 tondan fazla evsel atık toplandı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra örnek çalışmalara imza atıyor. Mayıs ayında belediye ekipleri 404 seferde 3 bin 734 ton 470 kg, Haziran ayında ise 467 seferde 3 bin 816 ton 880 kg,toplamda 7 bin 551 ton 350 kg evsel atık topladı. Ekipler, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmaları kapsamında Mayıs ayı içerisinde fabrikalar, ilçede bulunan kamu kurum, kuruluş ve hanelerden 157 bin 253 kg, Haziran ayı içerisinde 141 bin 404 kg toplamda 298 bin 657 kg ambalaj atığı toplandı. Çevre duyarlılığı kapsamında çalışmaları sürdüren ekipler ayrıca Mayıs ayı içerisinde fabrikalar, kamu kurum ve kuruluşlarından 65 bin 140 kg, Haziran ayı içerisinde ise 41 bin 520 kg olmak üzere toplamda 106 bin 660 kg cam atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Kartepe’de evsel atık yağların su kaynaklarını kirletmemesi için başlatılan 5 litre atık yağ karşılığında 1 adet bulaşık deterjanı hediye etmeye çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından Mayıs ve Haziran ayı içerisinde toplam 165 litrelik atık yağ toplayarak Bitkisel Yağ Toplama Tesisine teslim edildi. Kartepe Belediyesi bünyesinde işletilen Atık Getirme Merkezinde son iki ayda 7 ton hacimli atık İZAYDAŞ’a teslim edildi.

Kullanım ömrü sona eren veya hasar gören elektronik eşyalara yönelik devam eden çalışmalarda ise yılın ilk çeyreğinde 2 bin 260 kg elektronik atık toplayarak lisanslı tesislerine gönderildi.