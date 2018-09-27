Kartepe'de 8 bin tondan fazla evsel atık topladı

Kartepe'de atık toplama çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son iki ayda 8 bin tondan fazla evsel atık toplayarak ilçenin kirlenmesinin önüne geçti. Geri dönüşüme büyük önem veren ekipler, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmaları kapsamında Temmuz ayı içerisinde fabrikalardan ve ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından 170,409 kg, Ağustos ayı içerisinde 112,580 kg ambalaj atığı topladı. İki ayda 282,989 kg ambalaj atığı toplandı.

Cam atıklarında ise Temmuz ayı içerisinde fabrikalardan ve ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından 42,520 kg, Ağustos ayı içerisinde 47,380 kg toplanırken, son iki ay içerisinde toplam 131 lt atık yağ toplandı. Belediye bünyesinde bulunan Atık Getirme Merkezi'nde Temmuz ayında 151 adet, Ağustos ayında 201 adet iri hacimli atık toplanarak depolanırken, toplanan 21,550 kg iri hacimli atık İZAYDAŞ'a teslim edildi.

Öte yandan ekipler tarafından Kartepe sınırları içerisinde her hafta kurulan 17 pazarlarda, Temmuz ve Ağustos aylarında 151 kez temizlik ve yıkama işlemi yapıldı. Ekipler tarafından temizlenen bölgelerdeki çöp konteynerleri de boşaltıldıktan sonra yıkama aracı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Tamiri gereken konteynerler olduğu yerde veya yerinden alınarak bakım ve onarım yapıldıktan sonra, ihtiyaç duyulan yerlere konuluyor. Temmuz ve Ağustos aylarında 188 adet galvaniz ve 17 adet plastik konteyner tamir edilerek yeniden kullanıma sunuldu.