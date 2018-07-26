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26 Temmuz 2018 09:46

Kartepe’de akıl oyunları atölyesi

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, akıl oyunları atölyesi ile öğrencilerin zeka potansiyelini ortaya çıkarıyor.

Kartepe’de akıl oyunları atölyesi

26 Temmuz 2018 09:46


Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde, öğrencilerin eğitimine ve zekâsına büyük katkısı olan akıl oyunları atölyesiyle, çocuklar eğlenceli dakikalar geçiriyor. Öğrenciler, yaptıkları zeka oyunlarıyla hem sahip oldukları zeka potansiyelinin farkına varıyor hem de karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmesi sağlanıyor.


Akıl oyunları öğrencilerin okul başarısını arttırmakla birlikte, çocuklara, farkındalık, grup bilinci, görsel algı, ayırt etme, üretkenlik, deneme yanılma ve etkili iletişim özelliği de kazandırıyor. Bu sayede öğrencilerin dikkat-konsantrasyon gelişimi de arttırılıyor. Öğrenciler zeka geliştirici oyunları, eğitmenlerinin desteği ile eğlenceli ve hoş vakit geçirerek tamamlıyor.




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