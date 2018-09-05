Kartepe’de akıl oyunları

Kartepe Belediyesi, bilgi evleri eğitmenlerinin daha nitelikli, kolay ve özgün projeler yapabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Faaliyetlerinde önceliği eğitmenlerin mesleki gelişimlerine veren Kartepe Belediyesi, Bilgi Evleri eğitmenlerine “Akıl Oyunları Eğitmen Eğitimi” düzenledi. Bilgi evi öğretmenleri bu eğitimde akıl oyunları, işlem oyunları, strateji oyunları, sözcük oyunları, karma zeka-mantık oyunları, mekanik oyunlar ve en popüler kutu oyunları alanında eğitim alarak tüm bu oyunlarla ilgili birçok alıştırma yaptı. Bilgi evi eğitmenleri, eğitimler için Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür etti.