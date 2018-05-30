Kartepe’de alt geçitler boyanıyor

Kent estetiğinin ön planda tutulduğu çalışmada ortak kullanım alanı olan alt geçitlerin kullanım alanları geliştirilerek estetik bir hale getiriliyor. Özellikle transit geçişin yaşandığı karayolu ve demiryolu güzergahındaki alt geçitleri mercek altına alan Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü boya ekipleri alt geçitleri estetik görünüme kavuşturmak için boya çalışmalarına ramazan ayında hız verdi. Kent estetiğine uygun kamusal alanları vatandaşların kullanımına sunma hedefiyle yürütülen çalışmada Kartepe’nin ana renkleri olan yeşil ve mavi kuşaklarla estetik bir görünüme bürünüyor.

Aydınlatılması da sağlanan alt geçitler, mermer malzeme üzerine vektörel oranlarına uygun kurum kimliğini yansıtacak şekilde Kartepe logosu ile estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Bakım çalışması kapsamında alt geçitlerde boya çalışması yapan ekipler Uzunçiftlik ve Eşme bölgelerindeki alt geçitlerin görüntü kirliliği oluşturan duvarlarını da iyileştirdi.