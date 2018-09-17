Kartepe'de alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kazandı

Kartepeliler'in ulaşımını rahatlatmak ve yaşamını kolaylaştırmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ana arter güzergahlarda çalışıyor. Son olarak Atatürk Caddesi yollarını günümüz koşullarına uygun hale getiren ekipler çalışmalarını Bağdat Caddesi üzerinde devam ettirdi. Belediye ekipleri, Bağdat Caddesi üzerinde ki bozuk güzergahı trimer ile kemirerek kaldırdı. Bozuk zemini kaldıran ekipler, yaklaşık 900 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolu asfalta hazır hale getiriyor.

Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan güzergaha asfalt serimi yapacak ekipler üst yapı iyileştirme düzenlemesini kısa sürede tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına sunmayı hedefliyor.