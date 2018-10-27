Kartepe'de anne ve kızlarına sağlık eğitimi

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” kapsamında Kartepe Anadolu Lisesi'nde anne-kız etkinliği düzenlendi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un Koordinatörlüğünde başlatılan ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kartepe Anadolu Lisesi'nde anne-kız etkinliği düzenledi. Etkinlikte Kartepe ilçe Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerinden Gülizar Sertbel tarafından geleceğin annelerine eğitim verildi. Gülizar Sertbel, meme, serviks ve kolorektal kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sigara, uyuşturucu bağımlılığı ve sağlığa zararları, sağlıklı beslenme, obeziteden korunma ve diyabet, normal doğum ve emzirmenin önemi, menopoz, organ bağışı ve önemi ile kadına yönelik şiddet konularında bilgi verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitmeni Sertbel “Kadınlarımız sağlıklarını asla ihmal etmemeleri gerekiyor. Bu yönde sağlık müdürlüğü olarak Kartepe Belediyemizin destekleri ile her türlü imkanı sağlamaktayız. Bilgilendirme seminerleri ile kadınlarımızın daha bilinçli olması sağlanmaktadır. Seminerde verilen bilgiler ile kadınlarımız kendilerini tanıma imkanı bulmaktadırlar. Kadınların hastalık karşısında neler yapacağını da anlatmaktayız. Sağlık konularında verilen bilgilerin yanı sıra sigarayı bırakma, uyuşturucu bağımlılığını tedavisi, kadına şiddet konularında bilgiler vermekteyiz” dedi.