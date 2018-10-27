İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartepe'de anne ve kızlarına sağlık eğitimi

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” kapsamında Kartepe Anadolu Lisesi’nde anne-kız etkinliği düzenlendi.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” kapsamında Kartepe Anadolu Lisesi'nde anne-kız etkinliği düzenlendi.


Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un Koordinatörlüğünde başlatılan ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kartepe Anadolu Lisesi'nde anne-kız etkinliği düzenledi. Etkinlikte Kartepe ilçe Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerinden Gülizar Sertbel tarafından geleceğin annelerine eğitim verildi. Gülizar Sertbel, meme, serviks ve kolorektal kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sigara, uyuşturucu bağımlılığı ve sağlığa zararları, sağlıklı beslenme, obeziteden korunma ve diyabet, normal doğum ve emzirmenin önemi, menopoz, organ bağışı ve önemi ile kadına yönelik şiddet konularında bilgi verdi.


İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitmeni Sertbel “Kadınlarımız sağlıklarını asla ihmal etmemeleri gerekiyor. Bu yönde sağlık müdürlüğü olarak Kartepe Belediyemizin destekleri ile her türlü imkanı sağlamaktayız. Bilgilendirme seminerleri ile kadınlarımızın daha bilinçli olması sağlanmaktadır. Seminerde verilen bilgiler ile kadınlarımız kendilerini tanıma imkanı bulmaktadırlar. Kadınların hastalık karşısında neler yapacağını da anlatmaktayız. Sağlık konularında verilen bilgilerin yanı sıra sigarayı bırakma, uyuşturucu bağımlılığını tedavisi, kadına şiddet konularında bilgiler vermekteyiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.