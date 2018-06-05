Kartepe’de asfalt çalışmaları, Acısu’da devam etti

Kartepe ilçesinde yağmursuyu hattı ve ızgara yapılan güzergahlarda bozulan yolların üst yapı iyileştirme çalışmaları Acısu Mahallesi’nde sürdürüldü. Çalışmalar kapsamında Doğu Sokak ve bağlantılı yollarda asfalt serimi gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kartepeliler’in aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına yürütülen alt yapı çalışmalarının bir ayağı da Acısu Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Ekipler, aşırı yağışlarda yaşanan su baskını olasılığı bulunan güzergahlarda yağmursuyu ızgara çalışmalarını tamamladı.

Çözüm odaklı hizmet amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Doğan Sokak ve bağlantılı Kıroğlu, Çınar ve Erbaş sokaklarda ızgara yapımı sonrası bozulan güzergahlara asfalt serildiğini belirtti. Ekipler, Kartepe genelinde yürütülen alt ve üst yapı iyileştirmelerinin Ramazan Bayramı öncesinde ivme kazanarak devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “İlçe halkının beklentilerine karşılık veren düzenlemelerimiz sırasında vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayış için şimdiden teşekkür ederim” dedi.