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29 Mayıs 2018 11:44

Kartepe’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Kartepe Belediyesi, üst yapı iyileştirmeleri kapsamında ilçe genelinde devam ettirdiği asfalt, parke ve kaldırım düzenlemelerini çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde aralıksız devam ettiriyor.

Kartepe’de asfalt çalışmaları devam ediyor

29 Mayıs 2018 11:44


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde aşınma asfalt serim çalışması yaptı. Kartepelilerin planlı, güvenli ve çağın getirdiği yeniliklere uygun kentte yaşamalarına imkan sağlamak adına Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatları doğrultusunda belediye ekipleri Ertuğrul Gazi Mahallesi Meydanında bölgeye değer katan çalışmalara imza attı. Ertuğrul Gazi Mahalle Meydanı çevresinde, Cuma günleri Pazar kurulan esnafın yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde üst yapı iyileştirmesi de tamamlandı.




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