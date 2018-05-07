Kartepe’de asfalt çalışmaları hız kazandı

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışma yaparak ilçe yollarını iyileştiriyor. Geçen hafta Köseköy Mahallesi Terzigölü Caddesi üzerinde asfalt çalışması yapan ekipler, çalışmalarına Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde hız kazandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteklediği çalışmalar kapsamında Kartepe’nin yollarında asfalt öncesi hazırlık ve kemirme işlemlerini Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi’nde sürdürdü. Ekipler, 17 Ağustos Caddesi’nde zamanla bozulan ve asfaltı yıpranan bozuk yolun üst yapı iyileştirmelerini planlandı. Bu kapsamda ekipler, 550 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki bozuk güzergahta asfalta hazırlık yaptı.