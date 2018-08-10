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10 Ağustos 2018 09:38

Kartepe’de asfalt çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekipleri bozulan yollardaki asfalt çalışmalarına Şevketiye Mahallesi ile devam etti.

Kartepe’de asfalt çalışmaları sürüyor

10 Ağustos 2018 09:38


Kartepe genelinde ana arter bağlantılı yollar üzerinde tespit edilen bozuk satıhlar asfalt ile onarılıyor. Asfalt çalışmaları Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ring halinde devam ediyor. Kartepeli vatandaşlara rahat bir ulaşım imkanı sunmak için ilçe genelindeki çalışmalarını sürdüren ekipler Şefkatiye Mahallesi’nde asfaltlama çalışması yaptı.


Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler belirlenen iş programı çerçevesinde Şefkatiye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’ni yapılan dekoratif duvar çalışması ve asfalt ile onardı. Kartepe Belediyesi logolu kalıplarla estetik bir görünme kavuşun cadde üzerinde duvar ile yol arasında kalan bozuk satıhlar asfaltlandı. Dekoratif duvarları ve onarılan yolları ile şık bir görünüme bürünen asfalt yoldaki düzenlemeler mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.




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