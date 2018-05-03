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03 Mayıs 2018 10:56

Kartepe’de asfalt yenileme çalışmaları sürüyor

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordineli asfalt çalışmaları Suadiye Yolu’nda devam etti.

Kartepe’de asfalt yenileme çalışmaları sürüyor

03 Mayıs 2018 10:56


Genç ilçelerden Kartepe’de, ulaşım ağını iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ki çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ramazan ayı öncesi hummalı bir çalışma içerisine giren belediye ekipleri sorumluluk alanlarındaki yolları şık ve güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri de ana arter güzergahlardaki yollarda asfalt seferberliği başlattı. Başkan Üzülmez’in de yakından ve hassasiyetle takip ettiği çalışmalar zamanında sonuçlanarak, ilçe halkının hizmetine sunuluyor.


Kartepe genelinde bozulan yolları mercek altına alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kullanımdan dolayı bozulan Suadiye yolunda da üst yapı iyileştirme çalışması yaptı. Ekipler Çepni Caddesi üzerinde bozuk satıhları asfalta hazır hale getirdi. Çepni Caddesi üzerinde üst yapı iyileştirmesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 12 metre genişliğinde 1.5 kilometre uzunluğundaki ana arter güzergaha 3.450 ton sıcak asfalt sererek yolu ulaşıma açtı.




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