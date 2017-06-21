Kartepe’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Genç ve yüzölçümü büyük bir ilçe olan Kartepenin yollarını şık ve güvenli hale getiren çalışmaların bir ayağı da Sarımeşe Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Modern şehircilik anlayışı çerçevesinde Kartepe yollarını günümüz şartlarına uygun hale getirmek için Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri koordineli bir çalışma sergiliyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaklaşan ramazan bayramı öncesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçedeki caddelerin üst yapı iyileştirmelerinin bir ayağına da Sarımeşe Mahallesi’nde tamamladı.Ekipler ilçede Emekevler, Ataevler, İstasyon Mahallelerindeki ana caddeler ardından Sarımeşe Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesini de günümüz koşullarına uygun bir hale getirdi.

Önemli geçiş merkezlerinden biri olan ve yerleşimin yoğun olduğu Sarımeşe Yolu Caddesi üzerinde yaya güvenliği için kaldırım çalışması da yapıldı. Cadde üzerinde trimer aracı ile kazınan asfaltın yerine binder ve aşınmasını seren ekipler güzergahı ulaşıma açtı.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerde cadde üzerindeki alt geçidi Kartepe’nin ana renkleri olan yeşil ve mavi kuşaklarla estetik bir görünüme büründürdü.