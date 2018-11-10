Kartepe'de Atatürk anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'nci yıl dönümü Kartepe'de özlem ve saygıyla anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'nci yıl dönümünde Kartepe'de özlem ve saygıyla anıldı. Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ve saygı duruşu ile başlayan anma törenleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Dürdane Özdilek Ortaokulu öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu anma programı ile devam etti. Her iki törene de ilçe protokolü ve vatandaşların katılımı yoğun oldu. Anma programına, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile birlikte Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin, özel kuruluşların yetkilileri ve Kartepeli vatandaşlar hazır bulundular. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ardından saat dokuzu beş geçe sirenler çaldı. Trafiğin durduğu bu anda törene katılanlar da saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Kaymakamlık önündeki anma töreninin ardından protokol ve diğer katılımcılar Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne geçti. Salondaki tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından başladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde Jandarma Astsubay Kd. Çvş. Haydar Uzun'un “Atatürk'ün askeri kişiliği” konulu konuşması ile başladı. Dürdane Özdilek Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serdal Yılmaz'ın “Atatürk İlke ve İnkılapları” devam eden programda İclal Güngör'ün “Bir Tutkudur Mustafa Kemal” şiiri, Öğretmen Aslı Diler Savran'ın “Atatürk'ün Eğitim ve Kültür Politikaları” konulu konuşması, İstasyon İlkokulu Öğrencisi Haktan Acar'ın 10 Kasım adlı şiir ile devam edildi.

Kartepe'de düzenlenen “Atatürk ve Vatan Sevgisi” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül törenlerinin ardından program sona erdi.