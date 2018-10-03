Kartepe'de atıklar toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlara ofis kutularını dağıtmaya başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle uygulanan Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlara dağıtılmasına başlanılan ofis kutularının yanı sıra bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Söz konusu yaklaşım atık hiyerarşisine uygun olarak bireysel, kurumsal veya belediye genelinde uygulanabilmektedir. Bununla birlikte sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından kurumsal uygulamalar büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kutularım bakanlıkça atık renklerine uygun olarak tasarlandığını ifade eden Şahin, “Algıda seçicilik sayesinde atıkların temiz bir şekilde kaynağında ayrı toplanması hedeflenmektedir. Kartepe Belediyesi olarak görev kapsamında yapılan hizmetlerin yanı sıra bilgilendirme toplantıları da yapılmaktadır” diye konuştu.