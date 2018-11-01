Kartepe'de Atla Terapi Merkezi ilgi çekiyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in vizyon projelerinden olan Atla Terapi Merkezi, ailelerin ikinci adresi oldu.

Kartepe Belediyesi ile MARKA işbirliğinde hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi engelli, yoğun ilgi görüyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in girişimleri ile hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi, engellilerin ailelerine umut oluyor. Kartepe Belediyesi otizmli, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara at üzerinde tedavi olarak bilinen "Hipoterapi" yöntemi ile rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Tedavi sayesinde fiziksel engelli ve otizmli çocukların duruş, denge, konsantrasyon ve kas kontrolü geliştirilerek, yürüme yetenekleri artırılıyor. Atla Terapi Merkezi'nde ayrıca sosyal binicilik yapmak isteyenlere de hizmet veriliyor.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışmasında 'Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler' kategorisinde ödüle layık görülen Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi, ‘Engeller Atla Aşılıyor, Umutlar Taşınıyor' diyerek vatandaşların kaliteli hizmet alması için çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Atların İyileştirici gücü terapi alan bireylere umut oluyor. Bireysel terapilerden alınan olumlu sonuçlarla birlikte merkeze başvuru sayısının arttığını belirten Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, “Uzman kadromuz gözetiminde terapi süreçlerimiz başarılı geçiyor. Terapi alan bireylerimizin sadece fiziksel değil ruhsal gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Terapi merkezimize geldiğinde atın üzerinde duramayan küçük Miray'ın terapiler sonunda ata hakimiyeti görülmeye değerdi. Şimdi Berra'mız var. Miray ve Berra tüm kardeşlerine örnek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in vizyon projesi olan Atla Terapi Merkezi, Kartepe, Kocaeli ve çevre illerdeki engelli bireylere hizmet etmek ve iyileşme süreçlerini hızlandırmayı amaçlayarak geniş bir kesime hizmet veriyor. Merkezden faydalanan engelli aileler umut ve memnuniyetlerini dile getirerek Kartepe Belediye Başkanı Başkan Üzülmez'e herkese teşekkür ettiler.