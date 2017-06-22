Kartepe’de bayram öncesi ikramiye müjdesi

Kartepe Belediyesi 2017 yılı ikinci dilim devlet ikramiyesi Cuma günü ödeniyor. 104 personelin hesabına ortalama 890 TL ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak olan bu ödeme çalışanları sevindirdi. Cuma günü yapılacak olan ödemeler için Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Kartepe Belediyesi’nde çalışan 104 çalışana 890TL ortalama ikramiye ödemesi yaptığı için Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür etti.

Kartepe Belediyesi’nde devlet ikramiyelerinin yatırılması işçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Belediyemizin imkanları ölçüsünde personelimizi asla mağdur etmiyoruz. Biz işçilerimizin özlük hakkını verdiğimiz sürece işçiler de canı gönülden çalışacaktır. İşçinin alın teri kurumadan haklarının ödenmesi temel görevlerimizdendir. Bu durum iş barışının ve iş huzurunun yanında işçinin performansını da olumlu etkilemektedir” dedi.