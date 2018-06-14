Kartepe’de bayram temizliği

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarına hız veren Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram mesaisine erkenden başladı. Haftanın yedi günü yirmi dört saat çalışmalarını yürüten temizlik işleri ekipleri rutin çalışmaların yanı sıra ilçeyi Ramazan Bayramı’na hazırlıyor. Sıcak giden yaz günlerinde Kartepe içerisinde çöp konteynerlarinde günlük yıkama ve dezenfektan işlemlerini tekrarlayan ekipler, iftar programlarının yapıldığı alanlarda da çok titiz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediyenin bütün birimleriyle üzerine düşen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini anlatan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Kartepelilerin yaşam kalitesini sürekli artıran hizmetlerimiz yaklaşan bayram öncesinde daha da önem kazanıyor. İşte bizde bu noktada daha duyarlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bu bayramda Kartepe’de bulunan her vatandaşımız güzel, huzurlu bir bayram geçirecek” şeklinde konuştu.