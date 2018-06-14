Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 12:13

Kartepe’de bayram temizliği

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizliğe hız verdi.

Kartepe’de bayram temizliği

14 Haziran 2018 12:13


Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarına hız veren Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram mesaisine erkenden başladı. Haftanın yedi günü yirmi dört saat çalışmalarını yürüten temizlik işleri ekipleri rutin çalışmaların yanı sıra ilçeyi Ramazan Bayramı’na hazırlıyor. Sıcak giden yaz günlerinde Kartepe içerisinde çöp konteynerlarinde günlük yıkama ve dezenfektan işlemlerini tekrarlayan ekipler, iftar programlarının yapıldığı alanlarda da çok titiz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.


Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediyenin bütün birimleriyle üzerine düşen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini anlatan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Kartepelilerin yaşam kalitesini sürekli artıran hizmetlerimiz yaklaşan bayram öncesinde daha da önem kazanıyor. İşte bizde bu noktada daha duyarlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bu bayramda Kartepe’de bulunan her vatandaşımız güzel, huzurlu bir bayram geçirecek” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç