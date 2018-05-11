Kartepe’de bisiklet dağıtımı devam ediyor

Sınıf öğrencilerine okul ve karne hediyesi olarak hazırlanan bisikletlerin dağıtımı devam ediyor.

Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen bisiklet dağıtım törenleri devam ediyor. Bu yıl dağıtılacak olan 3 bin 500 bisikletin ikinci töreni Acısu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadı’nda yapıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın ve davetliler katıldı.

Acısu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadı’nda düzenlenen törende Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu, Hasan Paşa Ortaokulu, Durdane Özdilek Ortaokulu, Fursan Ortaokulu, Kubilay Ortaokulu ve Ali Güneri Ortaokulu 5’nci sınıf öğrencilerine bisikletleri verildi. Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, “Kartepemizde yapılan bütün yatırımlar sizler geleceğimiz olan çocuklarımızdır. Hep birlikte Kartepe’nin sporunu, kültürünü, sanatını en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Sizler için buradayız. Bizim zamanımızda bu tür organizasyonlar yoktu. Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in hızına yetişemiyoruz” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise konuşmasında, “Sizler için her türlü imkanlarımız seferber edilmiştir. Hayal edilemeyen hizmetler bugün ülkemizde hayata geçmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için sahalar yapılmaktadır. Öyle bir ülkemiz vardı ki belediyeler maaş ödemekte zorlandığı dönemleri yaşadık. Ülkemizde sana yağı kuyrukları vardı. Okullarda yakacağımızı kendimiz evimizden getirirdik. Şimdi çocuklarımız ders kitaplarını ücretsiz almaktadırlar. Yıl sonu gelince Kartepe Belediyesi bisikletleri hediye etmektedir. Artık devletimiz, belediyemiz güçlüdür. Her türlü ihtiyacı karşılayan belediyelerimiz vardır” dedi.

Bisiklet dağıtım töreni sonunda Başkan Üzülmez, Kartepeli miniklerle birlikte pedal çevirdi.