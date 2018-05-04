Kartepe’de bisiklet dağıtımları devam ediyor

Sınıf öğrencilerine okul ve karne hediyesi olarak hazırlanan 3 bin 500 bisikletin ikinci töreni Derbent Stadında yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, muhtarlar ve davetliler katıldı. Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, “Bizim çocukluk zamanının hayallerinden olan bisikletlerin bugün dağıtıldığı gibi verildiğini bilseydik bu zamanlarda dünyaya gelmek isterdik. Bizim mahallemizde, sokağımızda bisikletimiz hiç olmadı. Bugün ki çocuklar çok şanslılar. Bu devletimizin ve yerel yönetimlerin sizlere verdiği değer ve güçtür. Bisikletlerimizi kesinlikle kasksız kullanmayalım” dedi.

Öğrencilerin mutlu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Üzülmez “Sizlerin bu mutluluğu bizlere yaşama sevinci vermektedir. Bu yıl 3 bin 500 bisiklet dağıtıyoruz. Çocuklarımızın yanı sıra öğretmenlerimize de bin 700 bisiklet dağıtıyoruz. Kartepemiz’de yaşayan çocuklarımız çok şanslılar. Kartepe Belediyesi olarak sadece bisiklet değil akıl oyunlarından, spor malzemelerine kadar her şey çocuklarımızın sağlıklı gelişmesi için düşünülmektedir” açıklamasında bulundu.

Yaz ve kış sporları ile Kartepe’nin herkese örnek olduğunu da sözlerine ekleyen Üzülmez, “Her türlü imkanlar çocuklarımız için sunulmaktadır. Yatırımlarımız devam edecektir. Devletimizin her birimiyle uyumlu bir şekilde hizmet üretiyoruz. Bugün burada Derbent Ortaokulu, Balaban Ortaokulu, Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulu, Suadiye Barbaros Ortaokulu, Maşukiye Leyla Sarıgül Ortaoukulu 5’nci sınıf öğrencilerine bisikletlerine dağıtıyoruz. Güvenlik önlemi almadan bisikletlerinizi kullanmayınız. Sizlerin sağlığı bizler için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kartepeli çocuklar bisikletlerine kavuştu.