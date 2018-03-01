Kartepe’de buluşan il başkanlarından 3. üniversite vurgusu

üniversitenin gerekliliğini dile getirdiler.

Kutsal topraklardan gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül makamında ziyaret etti. Umre ziyaretinin hayırlı olması dileğinde bulunan il başkanlarına Belediye Başkanı Üzülmez, hurma ve zemzem suyu ikram etti.

Misafirlerini kapıda karşılayan Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, yapılan ziyaretten dolayı il başkanlarına teşekkür ederek, “Bu tür ziyaret ve buluşmalar, siyasetten, rekabetten, muhalefetten bağımsız önce insan olduğumuzu gösteren özel ve anlamlı durumlardır. Başbakanımız Binali Yıldırım, Kocaeli’de il başkanlarının bir arada olmasını il kongresinde örnek göstermiştir. Siyaset elbette önemlidir, ancak söz konusu vatan olunca herkesin bir tarafta olması gereklidir. Vatan varsa devlet vardır, partiler vardır. Ülkemizin bağımsızlığı, güvenliği çok önemlidir. Atalarımız tarafından söylenen sözler yaşanmış tecrübelerin birikiminden söylenmiştir. Söz konusu vatanda gerisi teferruattır, aslında her şeyi anlatmaktadır” dedi.

Ziyarette Kocaeli Ümiversitesinin öğrenci sayısının azaltılması için Kartepe’ye üçüncü üniversite kurulması fikrini desteklediklerini dile getiren il başkanlarına çalışmalar hakkında bilgi veren Üzülmez, “Arslanbey Kampüsünde rahatlıkla üçüncü üniversite yapılabilir. Ulaşım noktasında sıkıntı yoktur. Şehir merkezine en yakın ilçe Kartepe’dir. Depremde vatandaşların binaları sağlam dururken, kampüs içerisinde yapılan binaların hepsi yıkıldı. Yapılan incelemede binalarda olması gereken malzemeler normalin çok altında olduğu tespit edildi” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın desteği ile sürecin başarıyla ilerlediğini ifade eden Üzülmez “YÖK ile yapılan görüşmelerde öğrenci sayısı yüz bini aştığı zaman hemen izin veriyorlarmış. Bizde yüz bine yaklaşması ve fiziki olarak büyümesinden dolayı bu sayıya ulaşmadan çok hızlı bir şekilde süreç ilerleyecektir. Üniversite kurulum aşamasında kongre merkezi de projeye dahil edilecektir. Ayrıca teleferik projemizin bir ayağı da üniversitenin 500 metre ilerisine yer ayrıldı. Çuhane yolunun yanı sıra kent merkezinden 20 metre bir yol daha buraya bağlanmaktadır. Arslanbey kampüsünün karşısına 10 bin metre kare alana Gençlik ve Spor Merkezi yapılacak. Her anlamda burası uygundur. Fikri ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.