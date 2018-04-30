Kartepe’de çalışan kadınlar unutulmadı

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, kadın sağlığı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme seminerlerine devam ediyor. Kartepe Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yapılan çalışmalar kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan fabrikalarda çalışan kadınlara Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitmeni Gülizar Sertbel tarafından kadın sağlığı konusunda bilgi verildi. “Kadın çalışanlar sağlıklı olmalı” sloganıyla başlatılan eğitimlere kadınların büyük ilgi gösteriliyor. Seminerde 300 kadın çalışana sertifika verildi.

Kartepeli kadınların sağlıklı olmaları için başlatılan seminerlerin önemli olduğu dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kadınlarımızın sağlıklı olması yeni neslinde sağlıklı olması anlamına gelmektedir. Çalışan kadınlarımız ülke ekonomisine katkı verirken, sağlıklarını bazen hiçe sayabiliyorlar. Kadınlar Kulübümüz bu yönde seminerler vererek kadınlarımızın eksiklerinin giderilmesi sağlanıyor. Kadınlarımızın mutlu olduğu her yer sağlıklı nesillerin yetişmesine imkan verecektir” dedi.