Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 10:25

Kartepe’de çalışmalar devam ediyor

Yeşili ve doğal güzellikleriyle ün yapan Kartepe ilçesinde Kartepe Belediyesi’de yeşile ve doğaya katkı vermeye devam ediyor.

Kartepe’de çalışmalar devam ediyor

29 Ağustos 2018 10:25


Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri Uzunçiftlik Hasan Paşa Mahallesi Zinde Sokak’ta park çalışmalarına başladı. İlçe genelinde 160 parka ulaşarak sağlıklı kent belediyeciliğinin örneğini gösteren Kartepe Belediyesi Zinde Park’ı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Belediye ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yapımına devam edilen Ataevler Mahallesi Parkı’nda peyzaj düzenlemesine geçildi. Ekipler tarafından peyzaj çalışmaları kapsamında zemin dolgu ve düzenlemesi sonrasında çocuk oyun gruplarının montajına başlanıldı. Park çevresi perde beton ile çevrildi. Ataevler Park’ta yapılan çalışmaların da kısa sürede tamamlanarak Kartepelilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Köseköy Merkez Camii’nin ek binasını de tamamladı. Yedi ay süren çalışmaların sonunda şadırvan ve Kuranı Kerim kursu verilecek bina hizmete hazır hale getirildi. Sağlık, eğitim ve dini tesislere ayrı bir önem veren Kartepe Belediyesi bu yönde sosyal belediyeciliğin örnek projelerini birer birer hayata geçiriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç