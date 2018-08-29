Kartepe’de çalışmalar devam ediyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri Uzunçiftlik Hasan Paşa Mahallesi Zinde Sokak’ta park çalışmalarına başladı. İlçe genelinde 160 parka ulaşarak sağlıklı kent belediyeciliğinin örneğini gösteren Kartepe Belediyesi Zinde Park’ı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Belediye ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yapımına devam edilen Ataevler Mahallesi Parkı’nda peyzaj düzenlemesine geçildi. Ekipler tarafından peyzaj çalışmaları kapsamında zemin dolgu ve düzenlemesi sonrasında çocuk oyun gruplarının montajına başlanıldı. Park çevresi perde beton ile çevrildi. Ataevler Park’ta yapılan çalışmaların da kısa sürede tamamlanarak Kartepelilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Köseköy Merkez Camii’nin ek binasını de tamamladı. Yedi ay süren çalışmaların sonunda şadırvan ve Kuranı Kerim kursu verilecek bina hizmete hazır hale getirildi. Sağlık, eğitim ve dini tesislere ayrı bir önem veren Kartepe Belediyesi bu yönde sosyal belediyeciliğin örnek projelerini birer birer hayata geçiriyor.