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04 Eylül 2018 11:23

Kartepe’de cami bakımı

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 5 caminin bahçesini dekoratif sundurmalı musalla taşları ile donattı.

Kartepe’de cami bakımı

04 Eylül 2018 11:23


Kartepe Belediyesi, belediyecilik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Kent imajına uygun yapılaşma projeleri ile Kartepe’de kent olgusunun daha hissedilir hale gelmesi için projeler geliştiren Kartepe Belediyesi, sağlık, eğitim ve dini tesislere ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda beş cami bahçesine dekoratif sundurmalı musalla taşı modern ve işlevsel hale getirildi.


Belediye ekipleri Maşukiye Gül Camii, Acısu Seyyide Aişe Camii, Uzunçiftlik Eski Petrol Camii, Suadiye Kestanlik Camii ve Dumlupınar Selimiye Camii’lerinin bahçelerini dekoratif sundurmalı musalla taşı ile donattı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Camilerimizi yeni çehreye kavuşturan çalışmalarımız ilçe genelinde yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Kartepe’ye ve Kartepelilere yakışan bu uygulamanın takdir görmesi bizleri mutlu etti. Kent dokusuna uygun görsel güzelliği artıracak çalışmalarımıza halkımızın verdiği destek bizlerin de çalışma şevkini artırmaktadır. Sağlık, eğitim ve dini tesislerimizin eksikliklerinin giderilmesi noktasında, yaptığımız çözüm odaklı çalışmalarımız geniş yelpazede sürecektir” dedi.




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