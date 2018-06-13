Kartepe’de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ki çevre düzenleme çalışmalarına Ramazan ayında da aralıksız devam ediyor. Kartepe Uzuntarla Mahallesi’nde bulunan Beyazıd Camii’nde de çevre düzenlemesi ve yeşillendirmesi yapan ekipler, cami çevresinde bulunan otların temizlenmesinin ardından fidan dikimi yaptı. Kent imajına uygun yapılaşma projeleri ile Kartepe’de kent olgusunun daha hissedilir hale gelmesi maçıyla çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.

Halkın en yoğun kullanım mekanı olan camilerin çevre düzenlemesine büyük önem verdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Kent dokusuna uygun görsel güzelliği artıracak çalışmalarımıza halkımızın vereceği destek için şimdiden teşekkür ederim. Sağlık, eğitim ve dini tesislerimizin eksikliklerinin giderilmesi noktasında, talepleri kısa sürede çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.