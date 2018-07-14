Kartepe’de çevre düzenlemeleri devam ediyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı alanlarda çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi’nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi çevresinde temizlik ve budama çalışmaları yaptı. Belediye ekipleri, kültür merkezi çevresinde insan boyunu aşan yabani otları temizlemenin yanı sıra tespit edilen eksiklikler giderdiler.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Belediye ekiplerimiz tarafından kültür merkezi çevresinde düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Hemşehrilerimizin istek ve beklentilerine cevap verecek şekilde yapılmaktadır. Yaz ayı boyunca ekiplerimiz turizm kenti olan Kartepemiz’de aralıksız hizmetlerine devam edecektir” dedi.