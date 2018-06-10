Kartepe’de çevre düzenlemeleri tam gaz devam ediyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar ayının gelmesiyle birlikte yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Ramazan ayı münasebetiyle Kartepe’de vatandaşlar zamanının önemli bir kısmını parklarda geçiriyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yoğun olarak kullanılan Köseköy Mahallesi’nde bulunan Anıtpark, Arslanbey Mahallesi’nde bulunan Başaran Parkı ve Uzuntarla’da yer alan 57’nci Alay Parkı’nda yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda bulunan kamelyalar, çöp kutuları, banklar, süs havuzları, çevre düzenlemesi olmak üzere geniş kapsamlı çalışma yapıyor.

Öte yandan, Kartepe ilçesinde ulaşım ağını daha şık ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Belediye ekipleri, Sapanca Yolu’ndan ilçe içine geçişte önemli arter olan İsmetpaşa Caddesi boyunca otoban köprüsüne kadar olan güzergahta bisiklet yolu yapımına başladı. Kartepe’nin caddelerinde değişime takviye yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 metre genişliğinde 400 metre uzunluğunda olan bisiklet yolu ve kaldırım çalışmalarının ilk etabını tamamladı ve bölge halkının hizmetine sundu. Bisiklet yolu çalışmaları hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bisikletleri dağıtıyoruz, bisikletlerin kullanılacağı bisiklet yolları ile Kartepe’yi de donatmaya devam ediyoruz” dedi.