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Kartepe'de çocuklar emin ellerde

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, ilçe genelinde üyelerine yönelik ruh sağlığı eğitimleri başlattı.


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in örnek alınan projeleri arasında yer alan Kadınlar Kulübü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü münasebetiyle ilçe genelinde kurulu bulunan Kadın Spor Merkezlerinde eğitimler vermeye başladı. Psikolog Hicret Kandaz, tarafından verilen eğitimlerde kadınların özellikle çocuklarına karşı nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.


Eğitimler hakkında bilgi veren Psikolog Hicret Kandaz, “10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü 1992 yılından bu yana Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından ruh sağlığı dikkat ve farkındalık oluşturmak için belirlenmiş olup, her yıl bir konu gündeme alarak kutlamaktadır. Genel tanımıyla ruh sağlığının yerinde olması, her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirebilecek, verimli ve üretken çalışabilecek ve topluma katkıda bulunabilecek kadar iyi olma hali olarak tanımlanabilir” dedi.


Sözlerine devam eden Kandaz “Gençlerin ruh sağlığının iyileştirilmesi ve korunması, bağımlılık, fiziksel, duygusal şiddet gibi tehlikelere karşı farkındalık ve bilinçlendirme amaçlanmıştır. Ailelere bu konuda bilinçlendirme yapılarak, çocuklarının gelişim sürecinde daha destekleyici ve anlayışlı bir şekilde yanlarında olmaları, arkadaş ve internet ortamındaki tehlikelere karşı bilinçlendirmeleri, daha iletişime açık anne-baba profilinde olmaları gibi önerilerde bulunmaktayız” diye konuştu.


Eğitime katılarak, büyük fayda sağladıklarını belirten Kartepeli kadınlar Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ettiler.

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