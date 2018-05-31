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31 Mayıs 2018 11:25

Kartepe’de değerlendirme toplantısı yapıldı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında yapılan Kartepe Belediyesi Birim Müdürleri toplantısında biten, devam eden ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.

Kartepe’de değerlendirme toplantısı yapıldı

31 Mayıs 2018 11:25


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Belediyesi Değerlendirme Toplantısında birim müdürleriyle bir araya geldi. Başkan Üzülmez’in başkanlığında yapılan 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısında tamamlanan ve devam eden projeler konuşuldu. Toplantıda başkan yardımcıları, koordinatörler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri, Emlak ve İstimlak, Etüt Proje, Fen İşleri, Hukuk İşleri, İmar ve Şehircilik, İnsan Kaynakları ve Eğitim, İşletme, Kültür ve Sosyal İşler, Mali Hizmetler, Muhtarlık İşleri, Özel Kalem, Park ve Bahçeler, Plan ve Proje, Ruhsat ve Denetim, Sosyal Yardım İşleri, Teftiş Kurulu, Temizlik İşleri, Yapı Kontrol, Yazı İşleri ve Zabıta Müdürleri yaptıkları çalışmalar ve projelerle ilgili sunum yaptılar.


Toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bu yola çıkarken genç, dinamik ve tecrübeli ekip arkadaşlarımızla son derece uyumlu ve verimli bir çalışma disiplini oluşturduk. İlçe olarak da ülke olarak da acı tatlı pek çok olay yaşadık. Mutlulukları paylaştık, gururlandık. Yeri geldi üzüldük, hüzünlendik. Hepinize bu birlik, beraberlik ve değerli emekleriniz için teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz 41 projenin üzerine yenilerini de ekleyerek 100’e yakın projemizi hayata geçirdik. Ülkemiz çok önemli dönemlerden yıkılmadan taviz vermeden geçti. Hainlerin her defasında yeni oyunları ile karşı karşıya kalıyoruz. Bize düşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, her zaman ki gibi daha çok çalışmak ve doğrudan ayrılmamak. Ülkemiz üzerinde oynanan ve oynatılan kirli oyunlara alet olmamak" dedi.


Karşılıklı fikir alışverişlerin yapıldığı toplantı, iftar yemeği ile son buldu.




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