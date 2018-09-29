Kartepe'de depresyona geçit yok Murat Kanber

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, Dünya Depresyonu önleme etkinlikleri kapsamında Kartepeli kadınlara kadın spor merkezlerinde eğitim veriyor. Etkinlik kapsamında Kartepe Belediyesi ile Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bilgilendirme çalışmalarına başladılar. İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Eğitmeni Gülizar Sertbel tarafından kadınlara depresyondan uzak durmanın yanı sıra, korunma yöntemleri, başa çıkma yöntemleri anlatılıyor.

“Egzersiz yapmak beyinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, oysa zayıf bağışıklık sistemi depresyona karşı kişiyi güçsüz bırakan faktörlerden birisidir” diyen Sertbel, “Bedensel hareketlilik ve bedenin şekillenmesi, duruşun düzelmesini, kişinin kendisine olan güvenini arttırmada etkilidir. Egzersiz yaparken kişinin günlük sıkıntı ve stres yaratan durumlardan uzaklaşması kafasının rahatlamasına dolayısıyla stres oranının düşmesine yardımcı olur. Bedenin yorulması, stresin azalması, olumlu duyguların artması ile kişi egzersiz sayesinde daha rahat bir uyku uyur. Düzenli uyku da depresyonu engelleyen etkenlerden birisidir. Egzersiz stres ve kaygıyla sağlıklı bir şekilde başa çıkma yöntemlerinden birisidir. Egzersiz denilince genellikle insanların aklına ağır spor aktiviteleri gelir haftada üç dört kez yarım saat yürümek bile depresyonu önlemek için etkilidir” şeklinde konuştu.

Kadınlara yönelik yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirten Kartepeli kadınlar, başta Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.